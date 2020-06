Seis projetos de Toledo são aprovados e receberão recursos do Proesporte

Seis projetos de Toledo foram aprovados pela Secretaria de Estado do Esporte e Turismo do Paraná (Seet) e estão aptos para captar recursos por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte). Serão contemplados o Saque Esta Ideia (badminton), o Vôlei de Praia Toledo, o Bocha Paralímpica, o Ginástica Artística Toledo, o Mais Vôlei Toledo e a Copa Integração (ambos vôlei de quadra).

Outros 100 projetos de todo o estado também receberam a anuência da Comissão do Proesporte para fazerem uso da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte (nº 17.742/2013), que permite a concessão de auxílio financeiro a partir de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) arrecadado de instituições contribuintes. Destas 106 iniciativas aprovadas, 73 são de Excelência Esportiva (caso da Saque Esta Ideia e da Copa Integração), 22 em Formação Esportiva (Vôlei de Praia Toledo e Ginástica Artística Toledo) e 11 em Esporte Para a Vida Toda e Readaptação (Mais Vôlei Toledo e Bocha Paralímpica).

A quantidade de recursos a serem repassados para estes projetos dependerá do esforço dos coordenadores de cada um na busca por aportes financeiros junto a empresas que aderirem ao Proesporte, os quais podem ser entre R$ 50 mil e R$ 150 mil. Todo este processo, desde a comunicação do programa, tem sido acompanhado pela Secretaria de Esportes e Lazer, que disponibilizou seus técnicos para dar suporte à elaboração dos projetos protocolados junto à Seet.

Estes só seriam aprovados se obtivesse nota mínima de 7,0 e todos eles obtiveram média acima da exigida: Mais Vôlei Toledo (87,8), Copa Integração de vôlei (82,6), Vôlei de Praia Toledo (82,5), Bocha Paralímpica (78,8), Ginástica Artística Toledo (78,7) e Saque Esta ideia (78,2). “O Proesporte será uma mola propulsora para as modalidades que estes projetos promovem. Nós, da Secretaria de Esportes e Lazer, dispomos de alguns recursos para eles, mas estes que virão deste programa do Governo do Estado lhes conferirá mais visibilidade, interesse do público”, analisa o diretor de Esporte de Alto Rendimento e Competições da pasta, Marcos Assunção.