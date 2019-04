Seis jogos fecham hoje a primeira rodada do Brasileirão

Foi dada a larga para o Brasileirão 2019! Ontem (27), quatro partidas abriram o campeonato de 2019. Neste domingo (28), outros seis jogos completam a primeira rodada, em três horários: 11h, 16h e 19h.

A primeira partida do campeonato envolveu São Paulo e Botafogo. Jogando no Morumbi, a equipe da casa levou a melhor e venceu o Alvinegro por 2 a 0, com gols de Everton e Hudson.

Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Internacional por 2 a 0. Enquanto no Independência, o Atlético-MG também fez valer o mando de campo e derrotou o Avaí por 2 a 1.

Já no Maracanã, deu Flamengo. O Rubro-Negro recebeu o Cruzeiro e, em casa, os cariocas levaram a melhor e conquistaram uma vitória de virada por 3 a 1. Bruno Henrique (x2) e Gabriel fizeram para o Fla, enquanto Pedro Rocha anotou para a Raposa.

Confira as partidas deste domingo:

11h00: Grêmio x Santos

16h00: Ceará x CSA

19h00: Bahia x Corinthians

16h00: Athetico PR x Vasco

19h00: Palmeiras x Fortaleza

19h00: Fluminense x Goiás