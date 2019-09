Seis ficam feridos em acidente na Av. Piquiri

Seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três veículos na noite de ontem (25) na Avenida Piquri, no Jardim Melissa em Cascavel.

De acordo com informações de testemunhas e um dos condutores, uma caminhonete Hilux e um Renault Clio seguiam na mesma direção na Av. Piquiri e um Fiat Strada teria tentado atravessar a Avenida quando a colisão entre os três carros aconteceu.

Seis pessoas ficaram feridas e foi necessário uso do desencarcerador para fazer a retirada das vítimas do Fiat Strada. Elas tiveram ferimentos de leves a moderados. O caso mais grave foi de uma jovem de 25 anos que teve fraturas nas costas e rosto e foi encaminhada ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

As outras vítimas foram, Claudete Maria, 45 anos e Sidnei Antonio, 32 anos, com ferimentos moderados, encaminhadas para a UPA Veneza. Eva Aparecida Antunes, 34 anos com ferimentos leves, levada a UPA Brasília. E outras duas vítimas não identificadas que foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas a casa hospitalar.