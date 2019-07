Sefa distribui recursos da Rotary Fest Flores a entidades assistenciais

A SEFA (Sociedade Espírita Francisco de Assis), copromotora da Rotary Fest Flores distribuirá parte dos recursos obtidos com a Feira de 2019 para entidades assistenciais de Cascavel.

A entrega será nesta sexta-feira (12) às 9h30 na sede da Sefa, situada na Rua Paraná nº 5453, bairro Coqueiral em Cascavel.

Os beneficiários selecionados são:

1) Navivel (Núcleo de Apoio à Vida de Cascavel), entidade mantenedora do programa CVV de

Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio em Cascavel, que atende pessoas com ideação suicida,

através do telefone 188 e faz palestras preventivas em escolas e empresas.

2) Associação Espírita Irmandade de Jesus, entidade mantenedora do Albergue Noturno André Luiz, que oferece abrigo temporário a moradores de rua.

Claudemir Desto, presidente do Navivel e coordenador do Posto do CVV em Cascavel comenta que “os recursos vêm em boa hora, pois temos muitas demandas a serem atendidas”. Esses recursos serão utilizados para: instalação de câmeras de segurança; aquisição de um notebook e projetor multimídia; aquisição de um armário; aquisição de cadeiras; aquisição e instalação de um condicionador de ar; aquisição de coletes para trabalho externo; confecção de panfletos para distribuição nas escolas e outras ações preventivas.

Segundo o presidente da Navivel, “a doação da Sefa não resolverá todos os problemas, mas será de grande valia para atender as necessidades mais urgentes.”

Já a presidente da Sefa, Janda Freitas Queiroz destacou que o repasse de recursos ao Navivel e

ao Albergue Noturno vem complementar o trabalho social que a entidade mantém na escola Hermes

Vezzaro, atendendo semanalmente cerca de 15 famílias do bairro Santo Onofre e adjacências.