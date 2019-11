Secretário de Turismo de Foz do Iguaçu está na final do Prêmio Nacional do Turismo 2019

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla, concorre ao Prêmio Nacional do Turismo 2019, promovido pelo Ministério do Turismo.

A eleição é feita pela internet (clique AQUI para votar). Ao todo, são cinco finalistas que disputam com o iguaçuense na categoria Dirigentes e Parlamentares .

Piolla foi indicado pela participação ativa na idealização do Fundo Iguaçu e da Gestão Integrada de Turismo.

O Prêmio busca identificar, reconhecer e premiar iniciativas de destaque do turismo e profissionais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo no país.

Finalistas Dirigentes e Parlamentares

Alexandre Silva

Secretário Municipal de Turismo de Fortaleza (CE), é empresário e administrador de empresas. Pós-graduado em gestão pelo INSEAD e em gestão pública pela UFC.

Bruno Wendling

Diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, é turismólogo e já atuou como consultor, palestrante e facilitador em mais de 100 destinos.

Felipe Guerra

Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto (MG) e presidente da Associação Circuito do Ouro, é formado em Turismo.

Gilmar Piolla

Secretário de Turismo Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu (PR), é um dos idealizadores do Fundo Iguaçu e da Gestão Integrada de Turismo.

Rodrigo Parisotto

Secretário Municipal de Turismo de Bento Gonçalves (RS), foi empresário no ramo da comunicação e participou de projetos como o Dia do Vinho, Jantar sob as Estrelas e eventos como o ExpoBento.