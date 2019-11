“SE QUEDA” | Athletico renova com “El Comandante” Lucho González

Jogador mais experiente do atual elenco e com mais títulos na carreira, o meia Lucho González seguirá escrevendo sua história no Athletico Paranaense. Aos 38 anos e com 28 taças no currículo, o argentino assinou mais um ano de contrato com o Furacão e permanecerá no Clube para a temporada 2020. Desde setembro de 2016 no CAT do Caju, Lucho soma 134 jogos com a camisa rubro-negra e três títulos conquistados. Com o meia em campo, o Athletico foi campeão da Sul-Americana em 2018 da Levain Cup e da Copa do Brasil em 2019.