Saúde pública: Hospital Municipal tem recorde de cirurgias

Foz do Iguaçu – Maior unidade hospitalar do extremo oeste do Paraná, o HMPGL (Hospital Municipal Padre Germano Lauck), de Foz do Iguaçu, bateu novo recorde de cirurgias no mês de julho, superando a média de atendimentos mensais realizados em 2016.

Em julho deste ano, foram feitos 563 procedimentos em diferentes especialidades, sendo 232 cirurgias eletivas. É o segundo recorde da instituição desde 2017, quando o governo municipal colocou fim à interdição administrativa do Estado e assumiu a gestão do hospital.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Saúde, Nilton Bobato, os números comprovam a transformação no modelo de gestão: “O modelo de gestão atual está sendo imprescindível para atender a uma demanda crescente por cirurgias eletivas. Os números refletem a melhoria e a ampliação na estrutura – com o aumento dos leitos, equipamentos, informatização -, acompanhada das mudanças nas relações de trabalho”, expressou Bobato.

O diretor-presidente do Hospital Municipal, Sergio Fabriz, comemora os números: “No ano de 2016, a instituição registrou uma média de 300 cirurgias mensais. Somente de janeiro a julho deste ano, o hospital já registra 527 procedimentos mensais realizados, ou seja, houve um incremento nesses sete meses de 26,2% sobre a média do ano todo de 2016”, celebra Fabriz.

Ortopedia

Um número que chama a atenção é o das cirurgias ortopédicas: 265 no total, ou seja, 47% de todos os procedimentos cirúrgicos são do setor da ortopedia.

A grande dificuldade quanto ao aumento do número de cirurgias eletivas ainda se deve aos procedimentos de urgência e emergência, com destaque para os acidentes de trânsito. No início de julho foram realizadas num dia 20 cirurgias eletivas. Esse número só foi alcançado pela baixa procura nos procedimentos emergenciais, que registrou quatro atendimentos no mesmo período.

“O aumento desses números é resultado de muito trabalho e eficiência de todas as equipes envolvidas nesse processo de reestruturação que teve início há quase dois anos”, pontua Fabriz.

Números

O Hospital Municipal dispõe de 208 leitos operacionais e cinco salas de cirurgia com equipamentos de ponta, necessários para o funcionamento com segurança ao paciente. O corpo clínico é composto por 138 profissionais qualificados e 43 residentes.