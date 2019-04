Causa da morte de criança em hospital será confirmada após resultados de exames

Sobre o caso de óbito de uma criança de cinco anos, registrada na rede particular de saúde na madrugada desta segunda-feira (22) em Cascavel, a Secretaria Municipal de Saúde repassou uma Nota Oficial. Na nota foi informado que logo após ter sido declarado o óbito, a equipe médica iniciou o processo de investigação do caso.

A criança apresentava sintomas inespecíficos: tosse, febre, desconforto respiratório, vomito. Iniciou-se então o uso do medicamento preconizado pelo Ministério da Saúde e foi realizada a coleta de amostra para pesquisa de vírus respiratórios. E, a exemplo do caso verificado na UPA na semana anterior, a confirmação sobre a causa da morte depende de exames do Lacen (Laboratório Central do Paraná).

A Vigilância Epidemiológica orienta que nos casos suspeitos de síndrome respiratória, procurem atendimento em serviço de saúde para avaliação, diagnóstico e indicação medicamentosa o mais rápido possível. A secretaria ainda aproveita para reforçar a convocação para que população preconizada pelo Ministério da Saúde para receber a vacina contra gripe procure as unidades de saúde para receber a dose. Também reforça orientações para ações de prevenção de higiene e limpeza: lavagem das mãos com água e sabão, principalmente antes de consumir alimentos, priorizar ambientes ventilados, evitando aglomerações; uso de álcool gel; cobrir nariz e boca com lenço de papel ao tossir e espirrar (descartá-lo após o uso), caso não seja possível o uso de lenço de papel, fazer uso da etiqueta respiratória (tossir e espirrar na dobra do cotovelo).