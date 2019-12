Saúde é o presente mais pedido pelos cascavelenses

No Natal é comemorado o nascimento de Jesus Cristo, mas há muito tempo a data se tornou símbolo de troca de presentes e celebrações entre família. A reportagem do HojeNews foi às ruas para saber o que os cascavelenses gostariam de pedir ao Papai Noel, e a resposta foi simples: mais saúde e paz.

“Eu tenho problemas no coração, então o meu presente ideal para o Natal seria ter mais saúde”, conta a diarista Marli Aparecida do Nascimento.

A aposentada Darci Rios faz pedido semelhante: “Eu gostaria de muita saúde, paz, prosperidade e que o governo olhe mais para a pobreza”.

Para o presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan, o pedido de Natal perfeito também envolve os pacientes que fazem tratamento de câncer no hospital. “O presente ideal para o hospital é a harmonia entre os familiares da pessoa que está doente e que elas possam ter paz no Natal e viver com mais liberdade”.

A gerente da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Elizabete Nunes Hermes, pede que o presente de Natal seja feito de doações: “O presente perfeito para a entidade seria a colaboração e a doação da sociedade. É o nosso presente perfeito, a continuidade da doação, sem isso, a instituição terá dificuldades”.

De caneca a TV

Há também quem aproveita a data para aquele objeto de desejo, exemplo da auxiliar de serviços gerais Conceição Moraes: “Eu gostaria de ganhar uma televisão bem grande”.

Já a estudante Amanda Souza apresenta várias opções. “Eu gostaria de ganhar um par de calçados, roupa ou o valor do presente em dinheiro”.

O estudante Daniel Marcondes conta que gostaria de ganhar uma caneca em formato de lente de câmera, mas lembra: “O presente ideal é aquele que consegue reunir em forma física e de significado, aliado a um bom preço, para quem presenteia e quem é presenteado. É algo que será importante hoje e será lembrado por esse motivo por muitos e muitos anos”.

Reportagem: Milena Lemes