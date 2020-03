Saúde divulga informe sobre pacientes que podem ser enquadrados como casos suspeitos de coronavírus

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel divulgou nesta segunda-feira (9) um informe sobre quais casos podem ser enquadrados como suspeitos para Coronavírus (Covid-19) e como o paciente deve proceder para buscar auxílio médico. Os casos suspeitos foram divididos em duas situações – “viajante” e “contato próximo”.

O município possui dois casos que está em análise pela Secretaria de Saúde e aguarda resultado de exames. Um jovem de 17 anos com histórico recente de viajem para o Japão e Inglaterra e uma mulher de 39 anos que passou pela Itália, Malásia e Tailândia.

Confira a nota divulgada pela Sesau:

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel informa:

– Pacientes que possam ser enquadrados como casos suspeitos de Coronavírus (Covid-19), devem preferencialmente, entrar em contato com as equipes da SESAU antes de procurar uma unidade de saúde, através dos seguintes contatos:

(45) 99135-8707 de segunda à sexta, das 7h às 19h;

(45) 98431-6339 de segunda à sexta, das 19h às 7h, finais de semana e feriados 24h.

Caso Suspeito de doença pelo Coronavírus (Covid-19)

Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, triagem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem* para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias.

Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal de sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, triagem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para Covid-19, nos últimos 14 dias.

*Histórico de viagens = Países da América do Norte, Europa e Ásia.