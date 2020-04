A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, através das diretorias de Atenção Básica e Assistência Especializada, está oferecendo o serviço de acolhimento psicológico pelo telefone (45) 2105-9003. O atendimento é gratuito e está disponível a toda população iguaçuense, de segunda à sábado das 7h às 18 horas.

Ao todo, 21 psicólogos do município atuarão na central em regime de plantão, para manter no mínimo 10 linhas disponíveis simultaneamente. “O principal objetivo é prestar apoio as pessoas que estão passando por dificuldades durante o período de isolamento social, necessário para o combate ao coronavírus”, explicou o médico e diretor de Atenção Básica, Ricardo Lacerda.

“Frente a essa situação, que assola toda a humanidade, ofertamos este trabalho, pontual, para poder auxiliar as pessoas nesse momento, em que muitas pessoas estão com medo, assustadas, ansiosas”, explica a psicóloga Gladis Dalcin.

O sistema de telefonia foi cedido pelo Centro Universitário UniAmérica, parceira do projeto.

Profissionais da saúde

A Secretaria de Saúde também vai oferecer, a partir de hoje (01), acolhimento psicológico presencial específico para os profissionais de saúde. Neste caso, as consultas são presenciais e devem ser agendadas pelo telefone (45) 3901-3559. O acolhimento presencial também será ofertado de segunda à sábado.

Serviço de Acolhimento Psicológico para a população

Contato: (45) 2105-9003

Horário: Das 7h às 18 horas

Segunda-feira a sábado

Acolhimento para profissionais da saúde

Agende pelo telefone: 39013559

Horário – das 7:00 as 18:00 hs