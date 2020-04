Saúde confirma 1.500 casos de dengue em Umuarama

A secretária Municipal de Saúde de Umuarama, Cecília Cividini, acompanhou o prefeito Celso Pozzobom na manhã de ontem, durante seu pronunciamento diário oficial pela pagina do facebook da Prefeitura e relatou que a cidade registrou desde o início deste ano até essa quarta-feira (1°), mais de 1.500 casos de dengue.

Segundo Cecília, o número exato chegou aos 1.501 casos.

A secretária aproveitou o vídeo ao vivo diário do prefeito para chamar a atenção da população para o problema, ressaltando que a limpeza dos quintais é primordial para fazer com que o número de pessoas infectadas se estabilize.

Nos registros há 5.396 notificações da doença e dessas, 1.324 foram descartadas, ou seja, não são dengue. No entanto, outros 2.571 exames ainda aguardam confirmação laboratorial.

Os números são alarmantes e colocaram Umuarama em situação de alerta contra a dengue. “Em relação à dengue o cuidado deve continuar mesmo para os estabelecimentos que estejam fechados façam o recolhimento do lixo. Temos aí alguns episódios de chuva, o clima está favorecendo a proliferação do mosquito. Então é importante que a população tome cuidado”, destacou a secretária.

De acordo com o Governo do Estado, mais de 90% dos focos de mosquito da dengue estão em residências e empresas. Ainda conforme a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o Paraná tem mais de 88 mil casos confirmados da doença. Em Umuarama as autoridades tentam conscientizar os cidadãos. “A população ainda não se conscientizou em relação à parte que lhe cabe, então é o nosso pedido para que a saúde possa ser favorecida, a população deve nos ajudar na eliminação dos focos da dengue”, diz a secretária.

Ambulatório de Agravos

A Secretaria Municipal da Saúde estruturou um centro para atendimento a agravos que concentra a atenção aos pacientes com suspeita de dengue em Umuarama. O ambulatório começou a funcionar no final de fevereiro deste ano e atende todos os dias da semana – de segunda a domingo –, das 7h às 21h. “Estamos em situação de epidemia e os pacientes estavam elevando o fluxo nas unidades de saúde e no Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia. Com o ambulatório, aberto todos os dias da semana e com horário estendido, as suspeitas de dengue serão concentradas numa única unidade que vai atender a toda a demanda, liberando as UBS e o PA”, explicou a secretária Cecília Cividini.

O ambulatório funciona na avenida Rio Branco, ao lado do Centro Cultural Vera Schubert. O objetivo de padronizar os procedimentos e agilizar o atendimento deu certo em Umuarama. “Pacientes com sintomas de dengue estão se deslocando diretamente ao ambulatório de agravos, onde a equipe fica de prontidão para atender e realizar os exames necessários para confirmar ou descartar a suspeita”, acrescentou a secretária.