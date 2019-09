Saturno vai sair do movimento retrógrado: veja como isso te influencia

Adeus, Saturno retrógrado! Finalmente, este planeta começa a andar pra frente e agora sua vida tem tudo para progredir. Conhecido como o senhor do tempo e do carma, Saturno permanece cerca de dois anos e meio em um signo e fica retrógrado por, aproximadamente, cinco meses em cada ano. Ao todo, demora-se 29 anos para dar a volta completa no Zodíaco. Em 2019, ele iniciou a caminhada contrária no dia 30 de abril, mas, para alívio geral, retoma o movimento direto no dia 19 de setembro.

Esse acontecimento astrológico merece comemoração, pois promete resolver muitos assuntos que caminharam em um ritmo devagar durante os últimos meses. Principalmente os que estão relacionados com dinheiro, contas, dívidas, ganhos, profissão, oportunidades de emprego e progresso. Veja a seguir quem é esse temido astro e saiba como ele pode te ajudar a partir de agora.

Saturno é o grande líder do Zodíaco, impõe responsabilidade, foco e muito empenho. Se por um lado esse astro é autoritário e exigente, por outro ele ajuda a desenvolver diversas capacidades. Proporciona aperfeiçoamento, evolução e crescimento. Tudo depende do grau de comprometimento, da persistência e da dedicação de cada pessoa.

Ele governa a 10ª Casa Astral, o ponto mais alto do Horóscopo. Tem um grande vínculo com questões de ambições, assuntos profissionais, financeiros. Ele representa autoridade, estrutura, planejamento, metodologia, dever e eficiência. Também tem relação com cargos altos relacionados à chefia. Ele simboliza o lado prático e realista da vida, recompensa quem se esforça e ensina que tudo tem a hora certa para acontecer.

Com a retomada do movimento direto do astro, será mais fácil alcançar reconhecimento, progresso, conquistas e vitórias. Saturno retrógrado está agindo em Capricórnio desde 20 de dezembro de 2017 e permanecerá até 16 de dezembro do ano de 2020, no signo que rege.

A partir de agora, quem se dedicar às suas metas, confiar no próprio taco e não fizer corpo mole, terá Saturno como um grande aliado.

Fonte: João Bidu