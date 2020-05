São Miguel: Delegado fala sobre operação realizada nesta sexta-feira (22)

Em entrevista na manhã desta sexta-feira (22), o Delegado da Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu, Dr. Walcely de Almeida, falou sobre a operação desencadeada em São Miguel e Medianeira.

De acordo com o Delegado, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um em São Miguel do Iguaçu e outro em Medianeira. Em Medianeira, o mandado é contra uma pessoa que já se encontrava presa por mandado de prisão temporário na carceragem do Depen, cujo mandado venceria no próximo domingo, dia 24.

Ainda segundo o Delegado, os mandados são referentes à tripla tentativa de homicídio que ocorreu no último dia 12 de maio em São Miguel do Iguaçu. A investigação do crime apontou que a pessoa que inicialmente seria o alvo principal, era ex-namorado da atual namorada do autor, sendo que este com ajuda do comparsa, foi até a casa da vítima e tentou mata-lo com um tiro na cabeça, porém a arma teria falhado. Na sequência dos fatos os demais moradores correram, momento em que o autor efetuou vários disparos em direção das vítimas, acertando um tiro no pai do jovem que seria seu alvo.