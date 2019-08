Santos goleia o Goiás e segue líder por mais uma rodada

A liderança do Brasileirão é do Peixe por pelo menos mais uma rodada! Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Goiás, pelo 13º ato da competição, e em ritmo acelerado conquistou uma vitória por 6 a 1. Carlos Sánchez, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Sasha e Soteldo (x2) marcaram os gols do Alvinegro na manhã deste domingo (4), enquanto Kayke descontou para o Esmeraldino.

Com a vitória, o Santos chegou a marca dos 32 pontos e abriu uma vantagem de cinco para o vice-líder Palmeiras. Já o Goiás tem 17 pontos e ocupa a décima posição.

O jogo

O Santos fez com um começo de partida avassalador e logo mostrou suas credenciais de líder do Brasileirão. Aos oito minutos, Soteldo recebeu ótimo lançamento de Diego Pituca, saiu em velocidade pela esquerda e cruzou na medida para Sánchez, que soltou uma bomba de primeira anotando uma pintura na Vila Belmiro: 1 a 0. O time da casa continuou com o pé no acelerador e não demorou muito para ampliar o marcador. Após bola alçada na área, Lucas Veríssimo achou um espaço dentro da área e chegou bem para cabecear direto para o fundo das redes, aos 14 minutos. Na sequência, Derlis González teve a chance de fazer o terceiro, mas finalizou para fora. Com boa vantagem no placar, o Peixe passou a controlar mais o jogo até que, aos 36, o zagueiro Gustavo Henrique apareceu dentro da área para fazer 3 a 0. Victor Ferraz fez o cruzamento, Sasha testou na trave e na sobra o camisa 6 empurrou para dentro do gol esmeraldino.

Assim como no primeiro tempo, o Santos voltou do intervalo em ritmo alucinante e precisou de apenas seis minutos para transformar a vitória em goleada. Sánchez fez ótimo lançamento para Sasha, que ganhou a dividida com o goleiro Tadeu e mandou para as redes. Sem deixar o Goiás jogar, o Peixe seguiu dominando as ações e ainda aumentou a contagem. Aos 22, Soteldo aproveitou uma falha da defesa adversária e arriscou o chute da intermediária no cantinho da meta goiana: 5 a 0. O camisa 11 santista voltou a aparecer, aos 35. Depois de boa jogada de Marinho, o meia recebeu livre dentro da área e só teve o trabalho de empurrar para o gol fechando a conta para o time da casa. Já nos acréscimos, Kayke descontou para o Goiás, mas nada que estragasse a festa alvinegra na Vila.