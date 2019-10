Santa Terezinha de Itaipu entra para cidades do futuro com iluminação pública 100% LED

Um município que caminha para integrar-se às cidades inteligentes, inclusivas e modernas. Esse é o propósito da gestão do prefeito Cláudio Eberhard, que há quatro mandatos destina os rumos de Santa Terezinha de Itaipu.

Dessa vez, o município com pouco mais de 24 mil habitantes, desponta no cenário estadual, e passará, dentro de dez dias, a ser a primeira cidade do Paraná e uma, entre cinco no Brasil, com iluminação pública 100% LED.

As substituições das lâmpadas a vapor metálico pelas de LED iniciaram na manhã de terça-feira, 2. Serão, ao todo, substituídas 4.018 luminárias distribuídas em toda área urbana do município, incluindo ruas, avenidas, parques e praças. Para a efetivação do projeto de eficiência energética que, gradativamente resultará em valor menor na taxa de iluminação pública para o consumidor, o gestor público utilizou recursos do município obtidos pela Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip), no valor de R$4.732.106,00.

Sem etapas, as substituições estão sendo feitas de maneira ampla e contínua, respeitando o cronograma do projeto. Em média, a empresa Energepar Empreendimentos Elétricos Ltda, que ganhou a licitação e está à frente dos trabalhos, calcula a substituição de 400 lâmpadas por dia.

“Desde 2001 [início do primeiro mandato], iniciamos nossas ações voltadas a acompanhar a modernidade, propondo um modo de vida sustentável, inclusivo e, hoje, colhemos os frutos do trabalho em equipe. De um trabalho sério e técnico”, disse o prefeito. Segundo ele, todas as áreas foram pensadas e projetadas para ofertar vida de qualidade, em que o presente se conecte ao futuro e o resultado seja uma cidade inserida nos conceitos de sustentabilidade e modernidade.

No caso da energia pública, o prefeito acrescentou que o fator segurança acaba sendo uma consequência. “Teremos uma iluminação clara, limpa, abrangente o que, automaticamente, resulta em maior segurança para os que utilizam as vias a noite para ida ou chegada do trabalho, bem como os estudantes”, destacou.

Custo/benefício – A utilização de luminárias de LED proporciona que o intervalo entre a manutenção seja maior, possibilitando a redução do custo com mão de obra e equipamentos de manutenção. A distribuição mais homogênea da luz, tornando os espaços mais claros, assim como a redução no consumo de energia de 50% são fatores preponderantes.

O que já foi feito

Entre as inúmeras ações e projetos voltados à sustentabilidade e a projeção para o grupo de cidades inteligentes e do futuro, Santa Terezinha conta com a readequação do chamado “centro novo”, em que o sistema binário de trânsito foi adotado para garantir melhor trafegabilidade e segurança, tanto aos motoristas, quanto aos pedestres.

Hoje, o sistema de coleta seletiva adotado é exemplo para o Brasil. Desde sua implantação (em parceria com a Itaipu Binacional), vários prêmios foram conquistados. Mais do que isso, os agentes ambientais (catadores), ganharam dignidade e vivem de seu salário.

O saneamento rural também é realidade. Hoje são 140 km de rede de água potável nas comunidades do interior, número que representa 98% das famílias da zona rural com água em suas residências. O compromisso firmado é de que até 2020, 100% das comunidades rurais tenham água de qualidade em suas torneiras.

Despontamos no ranking e teremos até dezembro desse ano, 84% de rede de esgoto na cidade. E a modernidade não para. Até o fim do quarto mandato, o prefeito irá fechar em 100% as ruas asfaltadas na área urbana, com o programa “Tapete Preto”. “Esses são alguns dos exemplos de respeito ao cidadão. Quando há dedicação, apoio da base e equipe de qualidade, os resultados aparecem”, finalizou o prefeito.