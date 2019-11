Santa Terezinha de Itaipu abre a agenda do “Encanto de Natal”

O clima de Natal está ganhando forma em Santa Terezinha de Itaipu. Fachadas de lojas, de casas, de alguns setores públicos e da área interna do Paço Municipal 3 de Maio estão recebendo o colorido da época mais encantadora do ano.

Para este Natal, a gestão do prefeito Cláudio Eberhard incrementou a programação natalina e, no período de 8 a 18 de dezembro, a praça do Paço estará iluminada, repleta de atrações emocionantes dentro do tema: “Encanto de Natal”. A abertura com o acendimento das luzes e chegada do Papai Noel, está prevista para o domingo, dia 8 de dezembro, a partir das 20h30. Vale ressaltar que todos os atrativos estarão concentrados, durante os dez dias, na Praça do Paço.

Quem circular pelo local poderá desfrutar da Vila do Noel, que abriga a casa do Papai Noel, trenó, árvore com dez metros e duas com seis metros totalmente iluminadas, uma bola gigante de passagem repleta de luzes, presépio em tamanho natural, figuras luminosas espalhadas pelo local e a presença da carreta de Natal.

Dentro da programação cultural, haverá apresentação da Orquestra de Viola de Santa Terezinha, apresentação do espetáculo “Um Natal de Virtudes”, de Campo Mourão, exposição de desenhos, recital de violão e teclado, Ed o teatro musical com os alunos do Departamento de Cultura, além de brinquedos infláveis. “Estamos ansiosos e certos de que será uma grande festa familiar”, disse o prefeito.

Campanha – A administração municipal em parceria com o Provopar lançou a campanha: “Desperte Sorrisos, Doe Doces”. A doação dos doces poderá ser feita na prefeitura, no Provopar e, a partir do dia, 8, na Casa do Noel.

Confira a programação:

Domingo, 8/12 – 20h30, na Praça do Paço Municipal

Acendimento das luzes

Chegada do Papai Noel

Brinquedos infláveis e atividades recreativas

9 e 10/12 (segunda e terça) – das19h às 22h, na Praça do Paço Municipal

Carreta de Natal

11/12 (quarta) – 20h30, na Praça do Paço Municipal

Espetáculo “Um Natal de Virtudes”

12/12 (quinta) – 20h30, na Praçado Paço Municipal

Apresentação da Orquestra de Viola

13/12 (sexta) – 20h30, na Praça do Paço Municipal

Apresentação do Teatro Musical “Nascimento – E Se Fosse Sertão”

14 e 15/12 (sábado e domingo) – 19h, na Praça do Paço Municipal

Brinquedos infláveis; algodão doce; pipoca e pintura facial

16 /12 (segunda) – 19h, na Praça do Paço Municipal

Carreta de Natal

17/12 (terça) – 20h30, na Praça do Paço Municipal

Apresentação do Recital de Violão e Teclado

18/12 (quarta) – 19h30, na Praça do Paço Municipal

Último dia do Papai Noel