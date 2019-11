Sanepar suspende rodízio no abastecimento de água de Cascavel nesta quarta-feira

A Sanepar informa que, nesta quarta-feira (13), o rodízio no abastecimento de água em Cascavel está suspenso. Os reservatórios amanheceram com níveis de água suficientes para operar o sistema. No entanto, o alerta continua e as equipes permanecem fazendo o monitoramento e análise diária para decidir sobra a manutenção ou suspensão do rodízio.

Apesar das chuvas, os mananciais ainda não recuperaram suas vazões e por esta razão é imprescindível a colaboração de todos com o uso racional da água. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Previsão do fechamento para quinta-feira 14 de novembro

Cascavel Velho, Novo Mundo, Dona Geni, Jardim Europa, Roberta, Jaraguá, Parque Residencial JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, Colina do Lago, Aquarela do Brasil, Nova Veneza, Alto Alegre (parte), Palmeira (parte), Esmeralda (parte), Santo Onofre, Parque São Pedro, Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo Godoy, Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, Tio Zaca, FAG, Treviso, Angra dos Reis, Parque dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.