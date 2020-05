Sanepar mantém plano de investimento de R$ 1,3 bilhão neste ano

A crise provocada pela pandemia do coronavírus não alterou a programação da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) para manter serviços, projetos e obras previstos em seu planejamento anual. Para 2020, estão programados R$ 1,3 bilhão para assegurar o abastecimento com água tratada a 100% da população urbana e ampliar o esgotamento sanitário no Estado.

A emissão de debêntures, realizada no primeiro trimestre deste ano, é outra fonte de recursos. A empresa captou R$ 350 milhões com a emissão de Debêntures Incentivadas a partir de três projetos aprovados pelo Ministério de Desenvolvimento Regional.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Esses R$ 350 milhões estão destinados a investimentos em obras abastecimento de água em 87 municípios e de esgotamento sanitário em 20 municípios.

Além da implantação de reservatórios e obras de melhorias operacionais em captações de água, vão atender a ampliação e renovação da rede de distribuição e de estações de tratamento.