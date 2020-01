Sanepar irá investir R$ 152 milhões em cinco anos em Toledo

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) vai investir R$ 152 milhões nos sistemas de água e de esgoto sanitário de Toledo, na Região Oeste. O valor será aplicado nos próximos cinco anos, conforme anúncio feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta sexta-feira (17), que cumpriu agenda no município.

“É um investimento forte, que faz com que 90% do esgoto de Toledo seja tratado, se equiparando aos padrões europeus”, disse o governador no evento em foi assinado um protocolo de intenções entre a Sanepar e a prefeitura para estender o prazo da prestação de serviços de água e esgoto na cidade.

Os novos investimentos no sistema de abastecimento de água serão de R$ 46 milhões e integram a contratação de projetos, programa de combate a perdas e substituição de hidrômetros, perfuração de seis novos poços, ampliação de rede de água e melhorias operacionais tais como a operacionalização de reservatórios vitrificados nos bairros Jardim Coopagro, Jardim Porto Alegre e Jardim América.

Também está prevista a mudança do ponto de captação do Rio Toledo. Atualmente, na cidade 40% da água produzida vem do Rio Toledo. Os outros 60% são provenientes de oito mananciais subterrâneos (poços). A capacidade de produção de água na cidade atualmente é de 29 milhões de litros de água por dia. “É um grande ganho para Toledo nessa parceria com o Governo do Estado. Isso é qualidade de vida”, afirmou Lucio de Marchi, prefeito do município.

ESGOTO – Para o sistema de esgotamento sanitário, a previsão de investimentos é de R$ 106 milhões. Neste valor estão previstas obras como a ampliação de 60 km de rede coletora de esgoto nos bairros Panorama e São Francisco, beneficiando 2.370 imóveis. Com isso, o índice de atendimento com o serviço de coleta e tratamento de esgoto será de 90%. Atualmente, 82% da população de Toledo é atendida com o serviço.

Estão previstos também a contratação de projetos e obras de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário já existente, como o melhoramento da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Toledo, que fica na Região Sul da cidade. “A preocupação é com a saúde preventiva das pessoas. Com água tratada e coleta de esgoto, cuidamos preventivamente das pessoas”, afirmou o diretor comercial da Sanepar, Elerian do Roccio Zanetti.

PRESENÇAS – Participaram da cerimônia o superintendente de Governança Social da Casa Civil, Phelipe Mansur; o deputado federal Schiavinato; o deputado estadual Marcel Micheletto; os prefeitos Leonaldo Paranhos (Cascavel), Germano Bonamigo (Céu Azul), Aldacir Pavan (Ouro Verde do Oeste), João Inácio Laufer (Quatro Pontes); além de lideranças políticas e empresariais da região.