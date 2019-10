Socorristas do Samu foram acionados para atender uma vítima de queda de plano elevado em um barracão no bairro Guarujá em Cascavel na tarde dessa quarta-feira (9).

O homem fazia reparos no telhado do barracão quando caiu de aproximadamente quatro metros. Ele teve ferimentos no crânio, braço e perna.

De acordo com informações de populares, a vítima não utilizava nenhum tipo de EPI (Equipamento de Proteção Individual) no momento do acidente.