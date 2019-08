Saiba qual o planeta regente de 2020 e como ele irá influenciar na sua vida

O planeta regente de 2020 será o Sol. Ou seja, a energia vital irá correr ainda mais intensamente em nossas veias. É o astro do sucesso e da prosperidade. Todas as áreas da vida que decidirmos priorizar serão iluminadas de forma mais potente. Teremos mais clareza e lucidez nas decisões. Nossa vida ganhará em abundância.

Sob a regência do Sol, 2020 promete ser um ano maravilhoso. No entanto, será preciso tomar cuidado com os excessos para que o Sol apenas nos alimente, sem queimar nossas ações.

O sol é o maior corpo celeste do qual o ser humano está consciente. Ele está a 149 milhões de quilômetros de distância da Terra, mas sua influência é mais profunda no ser humano em comparação com outros planetas. O sol é papel de carta, portanto, nunca se torna retrógrado, pois tudo o mais no universo gira em torno dele.

Sol em termos de astrologia védica gasta um mês em cada signo e leva cerca de um ano para completar uma volta por todo o Zodíaco, ele representa a alma.

O sol é a representação do seu eu exterior, de como você se projeta para o mundo e o que faz você se destacar do resto. O Sol é o rei, o centro de tudo. Sendo nosso pai natural, ele representa todas as influências masculinas na vida de uma pessoa, incluindo pai, marido e filhos do sexo masculino.

O Sol como planeta regente de 2020 irá nos mostrar como aprender a ser. Ele nos ajudará a tomar decisões baseadas na razão, e não no instinto. Ele também nos ajudará a ficarmos mais presente no “aqui e agora”, deixando os sentimentos do passado para trás.

Ao sermos governados pelo Sol em 2020, poderemos aprender muitas coisas com ele. Ele nos ensina a ter o coração aberto, o espírito generoso, impulsos criativos, jovialidade e amor. É o símbolo astrológico da vida e da identidade, o eu luminoso, dentro da rede de relacionamentos, ideias e atividades que ocupam grande parte de nossas vidas.

O Sol como planeta regente de 2020 estará mais conectado com quem estaremos nos tornando do que onde estivemos. Isso será muito importante para que consigamos desfrutar do nosso dia a dia com mais alegre, menos ansiedade ou culpa.

Fonte: Astrocentro