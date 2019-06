Saiba o que é água solarizada e como ela pode te ajudar

Você já ouviu falar em água solarizada? Esse método simples de energização solar pode lhe ajudar a amenizar a depressão e o desânimo, além de afastar as ideias fixas e ter mais coragem, calma e equilíbrio. A luz do sol costuma ter um efeito purificador, renovador e revitalizante. Quando bebemos uma água que foi exposta aos raios solares, permitimos que esses benefícios fluam para diferentes partes do nosso corpo, renovando e revitalizando o organismo.

Além disso, a água solarizada também permite que os chakras (sete principais centros de energia distribuídos ao longo de nossa coluna vertebral) absorvam a energia dos raios solares e enviem suas propriedades benéficas por todos os sistemas do corpo. Além de energizar a água através do sol, também é possível aproveitar os benefícios das cores, trabalhando com a Cromoterapia. A ideia é potencializar o processo, trazendo ainda mais equilíbrio e harmonia para corpo, mente e emoções. Veja abaixo como prepara sua água solarizada:

A técnica é bem simples e fácil. Basta colocar água mineral em uma garrafa de vidro transparente e depois envolvê-la com papel colorido, como o celofane, na cor desejada. Outra possibilidade é comprar uma garrafa colorida, que hoje é encontrada em lojas de departamento ou decoração. Você também pode reaproveitar garrafas coloridas, como as de vinho ou cerveja. Mas nesse caso elas devem ser bem esterilizadas antes, e lavadas com água quente e sabão.

Vale reforçar que as garrafas utilizadas devem ser sempre de vidro, nunca de plástico. Além disso, garrafas brancas ou transparentes (no caso, as de plástico) não são recomendadas, pois não oferecem os benefícios das cores. Além disso, o plástico possui materiais tóxicos, como o bisfenol-a, que causa danos à saúde.

O próximo passo é tampar a garrafa e expô-la ao sol. Deixe-a por um período mínimo de uma hora (sol forte), durante metade do dia (sol fraco) ou o dia todo (em dia chuvoso). O melhor horário para preparar a água é pela manhã, de 8h às 10h, principalmente no inverno. No verão, o sol da tarde, após as 15h, também é aconselhável. Uma dica é colocar uma pedra de gelo na água. Quando ela derreter, a bebida estará pronta para uso. A luz solar, filtrada pelo vidro, energiza a água, que por sua vez adquire as propriedades da cor selecionada

O ideal é tomar um ou mais copos de água por dia. Confira abaixo o significado de algumas cores e veja como elas podem lhe ajudar. Depois disso, abuse da sua água solarizada.

Fonte: Blog Solange Lima/ Personare