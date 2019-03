Saiba mais sobre suplementos alimentares

Para quem frequenta academia, pratica algum tipo de esporte ou pretende entrar nesse mundo, a busca por resultados pode levar aos conhecidos suplementos alimentares. Utilizados para diversas finalidades, como auxiliar nas demandas nutricionais de atletas e no ganho de massa muscular ou para emagrecer, a suplementação pode ser uma excelente aliada para quem deseja reforçar a ingestão de vitaminas e ganhar músculos sem comprometer a saúde, mas para isso é preciso saber a aplicação de cada um dos produtos no dia a dia, levando em conta o objetivo e momento mais propício para cada um deles.

Para ajudar a entender mais sobre os suplementos, a nutricionista Larissa Miriam, da Bio Mundo, rede de franquias que busca gerar saúde e bem estar na vida das pessoas por meio de uma alimentação saudável, responde algumas perguntas sobre os produtos.

“Existe uma grande variedade de suplementos no mercado, cada um com uma finalidade no organismo. Por esse motivo é importante, antes de começar a suplementação, consultar um nutricionista, para que o profissional avalie a real necessidade e qual deve ser indicado”, comenta Larissa.

Quais os tipos de suplementos e para que servem?

Entre os suplementos mais utilizados estão: hipercalóricos, proteicos e termogênicos. Hipercalóricos: São compostos por carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, utilizado para ganho de massa. Proteicos: Ricos em proteínas e aminoácidos, ajudam na formação e recuperação muscular após o treino. Termogênicos: Possuem substâncias que aceleram o metabolismo, como café, guaraná, etc. Contribuem para a perda de peso e de gordura corporal.

Qualquer pessoa pode usar suplementos?

Pelo fácil acesso aos produtos, sem necessidade de prescrição médica, muitas pessoas adquirem os suplementos alimentares sem levar em consideração a orientação de um profissional e isso pode não trazer os benefícios esperados. “Muitas vezes não temos consciência dos nutrientes e minerais que faltam ou sobram no nosso organismo e o uso indevido do suplemento pode não trazer os resultados previstos e até mesmo prejudicar a saúde”.

Os suplementos fazem mal?

Não, se utilizados da forma certa. A nutricionista alerta para os danos que os abusos e as escolhas erradas dos suplementos podem trazer ao corpo. “Cada suplemento tem seu papel. Os termogênicos são utilizados para emagrecimento, mas nem todos podem usar ou se sentem bem com seus efeitos colaterais; hipercalóricos são para aumento de peso mas tomados de forma errada podem acumular gordura; proteicos para o aumento da força muscular mas pessoas com patologias como doença renal crônica têm que tomar cuidado com o excesso desse nutriente… esses são apenas alguns exemplos. Para a utilização correta é necessário o direcionamento do profissional, que vai indicar a dosagem certa de acordo com cada necessidade”.

Os suplementos substituem refeições?

Em algumas ocasiões os suplementos podem fazer parte das refeições, mas sempre devemos priorizar uma dieta equilibrada com alimentos in natura. Os suplementos servem para suprir uma necessidade de nutrientes e minerais e têm o papel de complementar o que o organismo precisa no dia. “É de extrema importância estar ciente que esses produtos só vão trazer o resultado esperado se acompanhados de uma dieta balanceada, atividades físicas constantes e acompanhamento de um profissional, suplementos mal utilizados podem atrapalhar mais que ajudar”.

Existe hora certa para tomar os suplementos?

Sim, cada suplemento possui características diferentes e interagem de diversas formas no organismo. Alguns devem ser tomados só na hora dos exercícios físicos, outros ao acordar e alguns antes de dormir. A nutricionista dá o exemplo da creatina, em que deve ser tomado antes ou após o treino, já que desempenha o papel de regenerar o ATP (trifosfato de adenosina), principal fonte de energia do organismo, importante para a performance física.

Fonte: www.biomundo.com.br