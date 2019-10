Saiba como fazer o curso TAC ANTT

Os profissionais que trabalham com transportes de cargas e passageiros precisam estar regulamentados dentro das normas de sua categoria.

Dessa forma, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) é o órgão responsável pela regularização dos serviços das rodovias brasileiras, como transporte de cargas e passageiros.

Por essa razão, os profissionais da área precisam estar de acordo com a as leis estabelecidas dentro da ANTT.

Os benefícios da regularização para os profissionais são vários. Pois, a fiscalização e melhoria dos serviços serão realizadas com mais eficácia, visando maior segurança e evitando prejuízos.

Além disso, as vias serão mais bem pavimentadas, o que beneficiará os motoristas como um todo.

Essa regulamentação foi criada justamente para que haja uma melhor fiscalização. Buscando assim, solucionar problemas comuns dentro da categoria e promovendo segurança ao trânsito nacional.

Pois, com a fiscalização do peso das cargas é possível até mesmo reduzir as chances desses veículos se envolverem em acidentes.

Para resumir, pode-se dizer que manter o cadastro regularizado na ANTT é essencial para a segurança do profissional. Inclusive, o registro é considerado obrigatório.

De acordo com a ANTT, todas as empresas de transporte rodoviário de cargas, as cooperativas e os transportadores autônomos precisam estar regularizados com o registro, para assim, estarem habilitados a prestar os serviços.

Curso TAC

Buscando melhorar a capacitação dos profissionais transportadores que estão interessados em obter RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) foi lançado o curso TAC ANTT(Transportador Autônomo de Cargas).

O curso foi desenvolvido visando focar nas ações dos transportadores autônomos para o exercício regular da profissão. Além do mais, qualifica os motoristas para que suas atividades sejam exercidas com a qualidade e a segurança exigidas pelo mercado, de acordo com a Resolução nº 4.799/2015 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que regula o RNTRC.

A capacitação também busca preparar o trabalhador a fim de auxiliá-lo na inserção de motoristas profissionais autônomos para o transporte rodoviário de cargas.

O curso pode ser feito de modo online através do site ANTT LEGAL.

Para ter o certificado TAC basta fornecer a sua CNH ou RG e CPF. Não é necessário realizar nenhum prova. Além disso, o certificado é emitido em até 24 horas após ter solicitado o pedido no site.

Tudo é feito de modo simples, descomplicado e sem burocracia. Ideal para os profissionais que não possuem tempo disponível para regularizar a sua situação e que desejam estar dentro das normas estabelecidas.

Informe publictário