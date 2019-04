Safra de inverno: Aberta a temporada para o plantio do trigo

Toledo – Os produtores que destinarão mais de 188 mil hectares para o cultivo do trigo na região oeste do Paraná já podem iniciar o plantio. Isso porque está aberto o zoneamento agrícola para a cultura e o oeste deve ser o maior produtor estadual, mais uma vez, com uma expectativa inicial de produção superior a 600 mil toneladas.

Se comparado à produção regional de soja e milho, por exemplo, o volume de trigo pode parecer inexpressivo. Isso porque a região colhe próximo de 4 milhões de toneladas de soja por ano e cerca de 6 milhões de toneladas de milho em duas safras.

Ocorre que a produção brasileira de trigo gira entre 5 milhões e 6 milhões de toneladas por ano, exigindo a importação de mais de 5 milhões de toneladas para dar conta do consumo nacional. Ou seja, o oeste produz cerca de 12% da produção nacional.

A janela de cultivo coberta pelo zoneamento, a que indica o melhor momento para plantar e ficar coberto pelo seguro agrícola, segue até junho, mas a expectativa é para que o auge da semeadura ocorra entre o fim deste mês e as duas primeiras semanas de maio, logo após concluída a colheita do milho safrinha.

Ainda não há levantamento do percentual de área já plantada, mas a expectativa é para que parte dela tenha sido cultivada na região coberta pelo Núcleo Regional da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento) de Toledo, com abrangência em 20 municípios.

Dos mais de 188 mil hectares, naquela regional devem ser apenas 23 mil hectares. Os demais estão todos no Núcleo de Cascavel, em 28 municípios.