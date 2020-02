Safra 2019/2020: Colheita avança, mas confirma redução na área de milho safrinha

Cascavel – As pancadas de chuva diárias registradas na região oeste não têm impedido a colheita da soja e do milho avançar. De acordo com levantamento do Deral (Departamento de Economia Rural) da Seab (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento) de Cascavel, 17% das lavouras de soja estão colhidas e 3% de milho. “A chuva vem atrapalhando um pouco, mas como ela é localizada e passageira o produtor consegue administrar bem e a colheita segue. Esta semana nós acreditamos que deva se intensificar ainda mais, já que temos 70% das lavouras de soja e milho em fase de maturação, prontas para colher”, afirma a economista Jovir Esser, do Deral.

Jovir destaca que as chuvas são benéficas para as plantas que ainda estão em fase de desenvolvimento de grão e principalmente para as áreas de milho safrinha, já que a semeadura vem ocorrendo logo após a colheita.

Nos municípios que compõem a regional de Toledo, a área colhida da soja também chega a 17% e o rendimento vem melhorando. “Podemos afirmar que o rendimento está bom e deve ficar acima do esperado. Nas primeiras lavouras tivemos produtividade baixa, mas ela vem crescendo na medida em que outras áreas estão sendo colhidas. Estimávamos uma média de 60 sacas por hectare, mas deve fica bem acima disso. Na região há cerca de 65% das lavouras já maduras e 35% ainda em frutificação, por isso esperamos que o clima continue colaborando com sol e chuva para garantir a colheita, mas também o bom desenvolvimento dos grãos”, ressalta o técnico do Deral da regional de Toledo, Paulo Oliva.

Boa surpresa

A informação mais comemorada é a produtividade das lavouras de soja. “Nesses 17% colhidos, a média está superando as expectativas. Estimávamos uma produtividade de 3.800 quilos por hectare e estamos colhendo 4.000 kg/ha. Sem dúvida, é uma safra muito boa. As primeiras lavouras que sofreram mais com a estiagem tiveram produtividade baixa. Especialmente na Costa Oeste tivemos lavouras em que o produtor colheu de 50 a 70 sacas por hectare, enquanto as lavouras que já não sofreram tanto estão rendendo 170 sacas, até 200 o hectare. E os números podem ser ainda melhores, já que as lavouras mais fracas já foram colhidas e as próximas vêm com produtividade alta”, garante Jovir.

Redução no milho safrinha

O atraso no ciclo da soja e milho da safra 2019/2020 por conta da estiagem registrada no início do plantio vai refletir na redução da área de milho safrinha, uma vez que a janela de zoneamento definida para o plantio do grão com cobertura pelo seguro, na maioria dos municípios da região, termina no próximo dia 20 e a prorrogação solicitada foi negada pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Abastecimento). “Estimamos que a redução da área estimada já chegue a 12% em relação ao ano passado. Temos até o dia 20 para que mais áreas sejam plantadas, ainda mais se o clima colaborar para aceleração da colheita, mas, de qualquer forma, já sabemos que esse percentual deve ser maior. Alguns produtores inclusive já adquiriam sementes de trigo por conta desse atraso. Mas têm ainda aqueles que vão preferir arriscar e plantar milho mesmo assim, então ainda não podemos precisar o tamanho real da redução”, explica a economista Jovir Esser.

Até o momento, foi plantado 27% da área estimada inicialmente de 274 mil hectares de milho safrinha na região.

Já na região de Toledo, o técnico do Deral Paulo Oliva afirma que é cedo para estimar a redução da área de milho safrinha e que, dos 17% de lavouras colhidas, 15% já estão com milho segunda safra semeado.

Por enquanto, a estimativa é de que haja redução de cerca de 3% na área plantada em relação ao ano anterior, quando foram 445.776 hectares, com produção recorde de mais de 3 milhões de toneladas. Até agora, a estimativa é de 419.030 hectares plantados este ano, com produção de 2,4 milhões de toneladas. Números que serão revistos após a finalização da colheita da soja e visão real do plantio do milho segunda safra.