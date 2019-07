Saem os primeiros campeões brasileiros de kart de 2019 em Cascavel

O sábado (20) encerrou a primeira fase da competição e, se em alguns casos quem chegou à bateria final comandando o grid confirmou o favoritismo, houve quem largasse mais atrás e conseguisse tomar a ponta.

Na Mirim, Felipe Vriesman fez valer a vantagem de sair na pole para, sem ser ameaçado, cruzar à frente de Augustus Toniolo, Alexandre Leal Filho, Théo Salomão e Pedro Capobianco.

Já na Cadete, Gabriel Koegnikan levou a melhor sobre o pole Lucas Silva, depois de uma batalha que se estendeu por toda a final. O mineiro Lucas Moura ficou com o terceiro lugar, seguido por Firas Fáhs e pelo paranaense Alfredinho Ibiapina.

Numa das corridas mais imprevisíveis do dia, Cadu Bonninin conquistou o título da Júnior Menor à frente da catarinense Maria Nienkotter, mais uma representante de uma família de tradição nas pistas. Vinícius Mercês, Vinícius Tessaro e Antonella Bassani completaram um pódio que, de forma inédita, teve duas pilotos entre os cinco melhores.

A prova decisiva da Júnior confirmou o favoritismo mostrado pelo mineiro Lucas Staico ao longo de toda a semana. Piloto da Academia Shell e representante brasileiro no FIA Academy, ele saiu da pole para manter a posição até a bandeirada, acompanhado no pódio de Gabriel Gomez, Samuel Cruz, Luiz Trombini e Pedro Aizza.

A Codasur, com motores em acordo com o regulamento sul-americano, foi marcada por um duelo entre os cariocas Olin Galli e André Nicastro, que terminou quando o segundo, que comandava, foi obrigado a abandonar com problemas em seu kart. Galli conquistou o oitavo título brasileiro e, assim, se igualou a Nicastro como maior vencedor nas 54 edições da competição. Bruno Bertoncello, José Muggiati Neto, Marcus Borges e Murilo Fiore vieram em seguida.

Pole na F-4 Graduados, Roberto Wuthstrack Júnior acabou envolvido em um incidente e abriu caminho para um pelotão comandado por Bruno Grigatti e Rafael Smaniotto, que levou a melhor sobre o rival para ficar com o troféu de campeão. Giuliano Forcolin, Lucas Trancozo e Gustavo Marques fecharam os cinco primeiros.

Com 37 karts inscritos, a F-4 Sênior premiou Alan Sisdeli, pela terceira vez campeão brasileiro, depois de superar Leonardo Torres, Flaviano Ramos e Renato Cavalcante. Já a Super F-4 confirmou a hegemonia do cearense Marcus Borges, especialista nas categorias para os motores estacionários 400cc. Ao receber a bandeirada na frente ele conquistou seu quinto título, superando Keka Teixeira, Murilo Coletta, Matheus Coletta e Cauã Mendes.

Fonte: Racemotor