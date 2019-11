Sábado é o “Dia D” de Combate ao Aedes aegypti em Cascavel

Neste sábado o Município de Cascavel também participa do “Dia D” de Combate ao Aedes aegypti, data estabelecida pelo Ministério da Saúde visando à mobilização social na conscientização do controle deste vetor. Para isso a Secretaria de Saúde – por meio da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental e do Programa de Controle de Endemias – dividiu a cidade em 13 regiões, nas quais serão disponibilizadas equipes para o trabalho descentralizado com atividades lúdicas e educativas das 8h30 às 12h.

Cada equipe visitará supermercados, terminais de transbordo e outros pontos estratégicos com a distribuição de material educativo para alertar a comunidade sobre a fase mais crítica do ano para a proliferação do mosquito, estimulada pelo calor e pelas chuvas de verão. As visitas serão realizadas conforme o cronograma abaixo.

“Esta é uma atividade complexa, por isso é fundamental para este enfrentamento que todos assumam a parcela de responsabilidade, considerando que este vetor é domiciliar e a forma mais palpável de evitar a proliferação, eliminando criadouros e evitando deixar depósitos que possam acumular água no período de férias e que contribuam com proliferação do mosquito”, explica a gerente da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, Clair T. Wagner.

Caminhada contra a Dengue

No período da tarde, as atividades serão no Lago Municipal. A concentração, a partir das 14h, será no quiosque do Lago, onde haverá abordagem direta, panfletagem, demonstração de maquetes, ciclo de vida do vetor, bem como atividades lúdicas com o apoio do Comitê de Combate ao Aedes de Cascavel, que é composto por diversos setores e secretarias do Município.

Toda a comunidade está convidada a participar da atividade, que está na quarta edição.

Cronograma de ações para Dia D