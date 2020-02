Rumo ao Circuito Mundial

Os cascavelenses Bárbara Vitória Jorente Marroque e Eduardo Gomes Oliveira Gruchoski são o Brasil no Circuito Mundial de Tênis de Mesa, em Lima, no Peru, de 9 a 14 de março. Eles garantiram a vaga para as disputas ao ficarem entre os melhores atletas do País na modalidade.

A competição vai reunir mesatenistas de todo o mundo nas categorias Cadete e Juvenil. Além da categoria Individual, os atletas de Cascavel vão disputar também por equipe e duplas.

Treinamentos

Essa é a primeira competição mundial que os atletas cascavelenses participam, por isso o ritmo de treinos da dupla se intensificou nas últimas semanas. Pelo menos uma hora e meia de academia e mais três horas de trabalhos com o técnico Edson Marroque por dia. “O ritmo está bem intenso. Temos mais alguns dias para corrigir todos os detalhes. Sabemos que não será fácil, pois eles vão enfrentar atletas de alto nível, mas confio na dupla e a expectativa é de que consigam um bom desempenho, quem sabe até pódio. Só o fato de estarem na competição já é uma vitória”, afirma o técnico.

Os atletas e o técnico embarcam para o Peru no dia 8 de março.

Apoio

A Associação dos Mesatenistas de Cascavel lançou uma campanha para captar recursos para pagar os custos da viagem ao Peru e a hospedagem dos atletas. Quem quiser colaborar pode fazer o depósito, de qualquer valor, na conta da Associação: Banco: 756 (Banco Cooperativo do Brasil S.A), Agência 0001-9; Conta poupança: 62.875.202-4; CNPJ 26756810/0001-66. O telefone para contato é (45) 99924-0216.