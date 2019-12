Rumo a Tóquio 2020: Time Brasil encerra a temporada com 22 medalhas mundiais ou equivalentes

Rio de Janeiro – O Time Brasil conquistou 22 medalhas em Campeonatos Mundiais ou competições equivalentes em 2019, o melhor resultado da história em um ano pré-olímpico e o terceiro no geral, atrás somente dos anos de 2013 (27) e 2014 (24).

Ao todo, 13 modalidades esportivas foram ao pódio: boxe, canoagem velocidade, caratê, esgrima, ginástica artística, judô, natação, skate park, skate street, surfe, taekwondo, vela e vôlei.

“Foi um ano positivo, de bons resultados e posições significativas nos rankings mundiais em diversas modalidades. Superar as 20 medalhas tornam o resultado bastante expressivo na realidade atual do esporte. Na comparação com outros países, situamos-nos entre os 15 melhores do mundo no quadro de medalhas”, afirmou o diretor de Esportes do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Jorge Bichara.

Os atletas brasileiros venceram sete competições no ano, sendo uma delas no evento-teste de vela (classe 49er FX) para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A Confederação Brasileira de Vela e o COB optaram por considerar o evento-teste em detrimento ao Mundial, no início de 2019, por considerarem o local de competição e as condições climáticas similares.

Outro caso em que se adotou o evento-teste como referência foi o caratê, que não teve Campeonato Mundial em 2019. No Premier do Japão, realizado em setembro, Vinicius Figueira (até 67kg) terminou com a medalha de bronze.

Vagas carimbadas

Com as conquistas em 2019, o Brasil já tem 154 vagas já asseguradas em Tóquio 2020. O trabalho a partir de agora envolve a classificação de novos atletas e equipes, além de ajustes finos na programação delineada pelo COB. “Esses sete meses que temos pela frente serão fundamentais para o nosso planejamento. Se chegarmos a julho de 2020 com tudo em ordem, mesmo sabendo que podemos ter uma ou outra perda, chegaremos a Tóquio em excelentes condições de performance”, garante o diretor de Esportes do COB, Jorge Bichara.

MEDALHAS CONQUISTADAS PELO TIME BRASIL NO ANO

OURO

Nathalie Moellhausen (esgrima – campeã mundial)

Beatriz Ferreira (boxe, até 60 kg – campeã mundial)

Arthur Nory (GA, barra fixa – campeão mundial)

Isaquias Queiroz (canoagem C1-1000m – campeão mundial)

Ítalo Ferreira (surfe – campeão mundial)

Pâmela Rosa (skate, street – campeã mundial)

Martine Grael/Kahena Kunze (vela – campeãs do evento-teste)

PRATA

Silvana Lima (surfe – vice-campeã do ISA Games)

Rayssa Leal (skate, street – vice-campeã mundial)

Gabriel Medina (surfe – vice-campeão mundial)

Bruno Fratus (natação, 50m livre – vice-campeão mundial)

Luiz Francisco (skate, park – vice-campeão mundial)

Vôlei feminino (vice-campeão na Liga das Nações)

BRONZE

Hebert Sousa (boxe, até 75 kg – terceiro no Mundial)

Maicon Andrade (taekwondo, + 87 kg – terceiro no Mundial)

Milena Titoneli (taekwondo, até 67 kg – terceira no Mundial)

Mayra Aguiar (judô, até 78 kg – terceira no Mundial)

Rafaela Silva (judô, até 57 kg – terceira no Mundial)

Seleção brasileira (judô – terceiro no Mundial)

Pedro Quintas (skate, park – terceiro no Mundial)

Isaquias Queiroz/Erlon Souza (canoagem – terceiros no Mundial)

Vinicius Figueira (caratê, até 67 kg – terceiro no evento-teste)