Rotatória da Carlos Gomes será expandida

Reportagem: Milena Lemes

Há cerca de 15 dias a rotatória da Avenida Carlos Gomes, perto do viaduto da Carelli, na BR-277, Bairro Universitário, em Cascavel, está sendo expandida. Por isso, é preciso atenção dos motoristas que passam pelo local. “Nós sabemos que vai melhorar muito quando a expansão for finalizada, porque haverá mais espaço na pista, mas agora estamos passando por um período que é preciso ter paciência para transitar”, explica Davidson Moura, que evita passar de carro pela avenida justamente para fugir das obras e do trânsito.

Quem passa caminhando pela avenida também vive um dilema. Caso de um estudante que pediu para não ser identificado. Ele concorda que a expansão da rotatória é uma coisa boa, porém, sente receio ao andar pela avenida. “O fluxo de veículos aumentou porque quem utilizava a rotatória agora precisa percorrer um espaço maior pela avenida para seguir caminho”, explica.

De acordo com a Secretaria de Obras, a previsão é para que as obras sejam finalizadas nos próximos dias.

O acesso da Rua Três Amigos, que liga com a Avenida Carlos Gomes no sentido Rua Rio da Paz, está fechado. Também de acordo com a Secretaria de Obras, o acesso ficará fechado por solicitação dos próprios moradores da região do Bairro Universitário. Porém, os demais acessos continuarão abertos.

Solicitação partiu dos moradores

De acordo com a administração municipal, no início deste mês o prefeito Leonaldo Paranhos recebeu uma comitiva formada por empresários, comerciantes e moradores do Bairro Universitário que entregou uma ata, resultado da audiência pública realizada em agosto.

Na audiência, uma das principais demandas apresentadas pela população foi a reestruturação da Avenida Carlos Gomes.