Rotary Paz Cascavel faz doação de fogão industrial para o Hospital de Campanha Nei Senter Martins

A Secretaria de Saúde de Cascavel recebeu, nessa quarta-feira (17), um fogão industrial para equipar as instalações do Hospital de Campanha Nei Senter Martins. A doação espontânea foi feita pelo presidente do Rotary Club Cascavel – Paz, Julio César Bresolin.

O equipamento foi recebido pela coordenadora da Rede de Nutrição do Departamento de Atenção à Saúde de Cascavel, nutricionista Jeicylene Brustolim.

O Rotary Club Cascavel – Paz foi fundado em 19 de dezembro de 2001 e segue os objetivos do movimento rotariano que são colocados em quatro pilares:

PRIMEIRO: O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir;

SEGUNDO: O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional;

TERCEIRO: A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um em sua vida pública e privada;

QUARTO: A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando à consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.

“Nossa gratidão aos membros do Rotary Club Cascavel – Paz pelo trabalho que tem feito pelo município, em especial, neste momento, colaborando com equipamentos para atender os profissionais da saúde no enfrentamento ao coronavírus”, enalteceu o Secretario Municipal de Saúde, Thiago Daross Stefanello.

Atendimento no Hospital de Campanha

O Hospital de Campanha Nei Senter Martins iniciará os atendimentos na próxima segunda (22) como Centro de Triagem e suporte ao enfrentamento da Covid-19. O funcionamento será de das 07h as 19h de Domingo a Domingo com seis consultórios médicos e enfermarias de observação.

UPA BRASÍLIA – HOSPITAL DE RETAGUARDA

Atendimento 24 horas com consultas para pacientes com sintomas respiratórios acima de 14 anos.

UPA TANCREDO

Atendimento 24 hotras com consultas para crianças até 14 anos com ou sem sintomas respiratórios.

UPA VENEZA

Atendimento 24 horas com consultas para crianças e adultos que não tenham sintomas respiratórios.

AS MEDIDAS JÁ ESTÃO VALENDO.

CALL CENTER

A Secretaria de Saúde disponibiliza o chat online hospedado no site fatooufakecascavel.com.br, que realiza o mesmo atendimento pelo Call Center (3096-9090). Lá, o paciente não fica aguardando a ser chamado, basta seguir as instruções contidas no chat, onde ao final do atendimento, dependendo da avaliação feita, o atendente encaminhará as informações a equipe médica de monitoramento

Fonte: Assessoria