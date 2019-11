Rotam apreende veículo com mais de meia tonelada de maconha na PR-182

Uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas) da 3ª Cia do Batalhão de Polícia Rodoviária de Cascavel apreendeu no começo da manhã desta segunda-feira (25), 516 kg de maconha em um veículo que trafegava na PR-182 sentido Palotina/ Toledo.

A abordagem aconteceu quando a equipe de serviço visualizou dois veículos que trafegavam no sentido contrário ao da viatura entrarem numa estrada rural. A equipe começou a perseguição dos veículos no intuito de realizar a abordagem.

Ao perceber a presença policial, o condutor abandonou o veículo e entrou em uma plantação de milho fugindo para uma mata existente no local. Foram realizadas buscas nas imediações mas o motorista conseguiu fugir.

No local foi constatado que o veiculo VW/Gol de cor cinza licenciado no município de Belo Horizonte- MG que transportava no seu interior volumes envoltos em plástico preto de uma substância com odor e cor característico a maconha.

Diante dos fatos o veículo e o entorpecente foram encaminhados a Delegacia de Policia Civil de Toledo para os procedimentos cabíveis. A droga foi pesada e contabilizada totalizando 747 (setecentos e quarenta e sete) tabletes que totalizaram aproximadamente 516 KG (quinhentos e dezesseis quilos).