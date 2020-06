Rondonenses com direito ao Cartão Comida Boa ainda podem fazer a retirada do vale

A Secretaria de Assistência Social de Marechal Rondon informa que os munícipes que têm direito ao Cartão Comida Boa, ainda podem retirar no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Caso tenha dúvidas sobre o nome estar ou não cadastrado, basta consultar no http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/beneficiarios.php, munido do CPF.

Se o nome do beneficiário estiver aprovado, poderá agendar um horário para atendimento no CRAS, pelo (45) 9 9124-5707 ou (45) 3254-1847.

Vale lembrar que quem já está com o cartão, basta esperar as parcelas serem creditadas. As datas serão divulgas pelos veículos de comunicação.

A orientação é de fazer contato com o CRAS apenas se estiver com o nome cadastrado para recebimento.