O piloto Romullo Ribas, representante da cidade de Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, já competiu em várias pistas de kart no Brasil. Interlagos, porém, que considera a mais importante por ter formado tantos campeões, ainda é desconhecida para o piloto do kart 21, da Intersept Segurança Eletrônica e Serviços. A partir de hoje Romullo Ribas colocará o kart na pista de Interlagos para os treinos da sétima etapa da Copa São Paulo Light em duas estreias, uma no traçado e outra pelo campeonato, um dos mais competitivos do País.