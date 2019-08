Rogério Ceni será apresentado nesta terça-feira pelo Cruzeiro

Belo Horizonte – Anunciado como novo técnico do Cruzeiro no último domingo (11), Rogério Ceni começa efetivamente seu trabalho na Toca da Raposa nesta terça-feira (12). Ele, que sequer comandou o Fortaleza na noite de ontem, contra o CSA, no encerramento da 15ª rodada do Brasileirão, desembarcará hoje em Belo Horizonte para assinar contrato até dezembro de 2020 e ser apresentado em entrevista coletiva.

Rogério Ceni chegará à Raposa acompanhado dos assistentes técnicos Charles Alexandre Patrice Francis Hembert e Nelson Simões Júnior, e com o preparador físico Danilo Augusto da Silva.

A estreia do ex-goleiro à frente da nova equipe será domingo, contra uma equipe que acostumou-se a enfrentar, o Santos, líder do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16h, no Mineirão.

Ceni, de 46 anos, estava no Fortaleza desde o fim de 2017. No Tricolor cearense conquistou a vaga à Série A com o título da Série B 2018. Este ano, conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste.