Rodovias estaduais têm queda de 34% nos acidentes de trânsito

Em quatro dias de feriado prolongado, o Batalhão de Polícia Rodoviária registrou 57 acidentes, com 48 pessoas feridas e três mortes. O resultado é inferior ao que foi registrado no mesmo feriado do ano passado – que teve um dia a mais do que este ano, quando foram 87 acidentes, 77 feridos e cinco mortes. A redução de acidentes chegou a 34,4% e o número de mortos caiu 40%.

O trabalho dos policiais rodoviários foi intensificado desde às 14h de quinta-feira (14), com o início de aumento do tráfego na saída das principais cidades do Estado, até a meia-noite de domingo (17), momento de grande circulação de veículos devido ao retorno do feriado. O tempo com céu limpo na maior parte do Estado, principalmente no Litoral, fez com que milhares de pessoas pegassem a estrada.

Devido ao fluxo maior de veículos, e a potencialização de irregularidades no trânsito viário, sobretudo o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante, o Batalhão Rodoviário reforçou todas as medidas preventivas para que a segurança nas estradas fosse mantida.

“Tivemos amplo controle das ações nas rodovias estaduais, principalmente no controle de velocidade e de alcoolemia, combinado com a retirada de circulação de veículos que poderiam causar transtornos aos demais usuários da via. Com isso, tivemos mais segurança em todo o estado e as pessoas puderam ir e vir sem transtornos”, disse o comandante do Batalhão, tenente-coronel Olavo Vianei Francischett Nunes.

No caso do excesso de velocidade, as equipes usaram os radares móveis em pontos estratégicos para inibir a velocidade acima do permitido. O resultado foi de 1.794 imagens por radar (fotografias de veículos trafegando com velocidade acima do permitido).

Também houve fiscalização sobre demais irregularidades de trânsito, como falta de cinto de segurança, documentação atrasada, débitos administrativos e outros. Nos quatro dias do feriado, a Polícia Rodoviária fez 1.588 autuações, e 105 veículos foram retidos.

A embriaguez ao volante foi um dos focos da atuação do Batalhão, com viaturas e equipes dispostas em frente aos Postos Rodoviários e em outros pontos das rodovias com operações e abordagens. O trabalho resultou em 16 multas pelo artigo 165 (multa por embriaguez) e cinco prisões em flagrante pelo artigo 306 (embriaguez ao volante).

Na região das praias houve sete acidentes de trânsito, com 10 pessoas feridas e nenhum óbito. Os números aumentaram em comparação com o mesmo feriado de 2018, quando foram dois acidentes e dois feridos. A fiscalização no Litoral resultou em 162 imagens de radar e 128 autuações de trânsito.