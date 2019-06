Robson Rossi continua preso

Robson Rossi, vítima de um atentado à vida com mais de 30 tiros no dia 5 de junho no Centro de Cascavel, continua preso na Cadeia Pública de Cascavel. Ele foi detido na última terça-feira (18) portando uma pistola 9 mm e indiciado por porte de arma de uso restrito. O delito não permite fiança. Robson aguarda a audiência de custódia, que ainda não tem data prevista.

Quando foi preso, Robson estava no velório do irmão, o empresário Sandro Rossi, que morreu após mais de 50 dias internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Sandro foi atingido por mais de 20 tiros no dia 24 de abril quando chegava ao seu estabelecimento no Bairro Santa Cruz.

A Delegacia de Homicídios investiga os crimes e até o momento ninguém foi preso.

Reportagem: Cláudia Neis