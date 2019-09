Rio Negrinho o Rali de Velocidade

De 12 a 15 deste mês, a cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina, será a base de pilotos e navegadores que buscarão o pódio da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. A prova – nomeada de 2º Rali Rio Negrinho – terá 291 quilômetros, sendo 156,36 quilômetros de trechos cronometrados, nos quais as duplas acelerarão fundo em busca do menor tempo (cerca de 8 quilômetros do roteiro adentrará o município vizinho de São Bento do Sul). As inscrições seguem abertas no site www.rallybr.com.br. A expectativa é de que 30 carros formem o grid do 2º Rali Rio Negrinho, divididos nas categorias RC2, RC4, RC3 e RC5.