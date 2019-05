Ricardo Goulart deixa Verdão e volta à China

São Paulo – O Palmeiras rescindiu, ontem, contrato com o atacante Ricardo Goulart. O jogador retornará imediatamente ao Guangzhou Evergrande, com o qual mantém contrato, e assinará novo compromisso com o clube chinês por cinco anos.

Lesionado, o jogador está sendo liberado pelo campeão brasileiro, que o fez sob a condição de ser ressarcido do que investiu para ter o atleta. Goulart terá um reajuste em seus vencimentos na China em torno de 70% do que recebia atualmente.

Os dirigentes chineses vieram buscar o jogador porque a temporada está bem abaixo do que era esperado e eles almejam contar com o atleta após ele se recuperar da lesão no joelho direito, o que deve ocorrer em dois meses.