Serpente tem confronto direto na Série D e busca inédita no Sub-20

Com 17 pontos e ocupando a 3ª colocação, o time cascavelense pode até garantir a classificação antecipada em caso de vitória, desde que o Cianorte – 5º colocado com 16 pontos – tropece diante do lanterna Itabirito. Já o Goiatuba está uma posição acima, em 2º lugar, com 18 pontos. O líder isolado do grupo é a Inter de Limeira , que soma 27 pontos e enfrenta o Uberlândia, atual 4º colocado com 16.

Cascavel e Paraná - Depois de reencontrar o caminho das vitórias na Série D do Brasileirão ao bater o Cianorte por 2 a 1, o FC Cascavel volta a campo neste sábado (19) em mais um duelo decisivo na reta final da primeira fase. A Serpente Aurinegra encara o Goiatuba, fora de casa, às 17h, no Estádio Divino Garcia Rosa, o “Divinão”, em confronto direto pelas primeiras posições do Grupo 7.

Depois do Mundial, Flu tenta manter boa fase no Brasileiro

Fazendo contas

Para o FC Cascavel, a missão é simples: vencer para depender apenas de si para chegar ao mata-mata. Uma vitória no fim de semana pode cravar a classificação da Serpente ou tornar praticamente remotas as chances de não avançar. Depois do confronto contra o Goiatuba, a Serpente encerra a primeira fase em casa, contra o Uberlândia.

Durante a semana, o técnico Tcheco comandou treinamentos intensivos e aproveitou para testar o elenco em um jogo-treino contra a equipe sub-20 do clube, que vive um momento especial com a conquista inédita da vaga na final do Campeonato Paranaense da categoria. O objetivo da atividade foi dar ritmo aos atletas e manter o grupo focado neste momento decisivo da temporada.

Decisões

A transmissão do jogo entre FC Cascavel e Goiatuba será feita de forma gratuita, ao vivo, pelo canal do Portal Metrópoles no YouTube, a partir das 17h.

Enquanto o time principal tenta avançar no Brasileiro, os “Piás do Ninho” entram em campo no domingo (20), às 16h, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense Sub-20. A partida será disputada no Olímpico Regional, contra o Athletico-PR. O jogo da volta está marcado para o sábado seguinte (26), às 15h30, na Ligga Arena, em Curitiba.