Rotilli e Marques dominam primeiros treinos em Rio Verde

A cidade de Rio Verde, em Goiás, é o centro das atenções do automobilismo nacional neste fim de semana. O Autódromo Acelera Rio Verde recebe dois dos mais importantes eventos da temporada: a Etapa Única do Turismocross Brasil e a 2ª Etapa do Autocross Brasil. As atividades tiveram início nesta quinta-feira (17), com a realização dos treinos livres, que já deram uma amostra do nível técnico das disputas.

Na categoria Turismocross, o primeiro treino foi marcado pelo melhor tempo do piloto Rafael Zanini, de Luís Eduardo Magalhães (BA), que fechou sua melhor volta em 1:03.893. A sessão também teve momentos de tensão, como o forte acidente envolvendo Rafael Mandacari, piloto da casa. Apesar do impacto, ele não sofreu lesões. O atual tricampeão brasileiro Jorge Marques, que não participou do primeiro treino, voltou à pista na segunda sessão e mostrou por que é um dos favoritos ao título. Com um tempo de 1:02.724, foi o mais rápido da sessão, seguido de perto por Zanini, apenas um décimo mais lento.

O terceiro e último treino da Turismocross, realizado à noite e sob condições de pista bastante diferentes, trouxe uma nova surpresa. O baiano Chico Moreno, também de Luís Eduardo Magalhães, cravou o melhor tempo da categoria, com 1:01.783, enquanto Jorge Marques novamente ficou em segundo, com diferença de apenas um décimo. A evolução dos tempos mostra que a disputa pelo título está completamente aberta e deve proporcionar grandes emoções ao público.

No Autocross, o domínio nos treinos livres foi do mato-grossense Ricardo Rotilli, de Tangará da Serra. No primeiro treino, ele foi o mais rápido com 1:00.758. No segundo, melhorou ainda mais e marcou 59.089. Já no terceiro treino, realizado à noite, Rotillinovamente liderou a sessão com 59.339, confirmando a boa fase e mostrando que está disposto a repetir os bons resultados conquistados na temporada passada.