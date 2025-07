Cascavel Handebol dispara no estadual

Cascavel e Paraná - A fase de classificação do Campeonato Paranaense de Handebol Masculino já concluiu as quatro primeiras etapas em que as equipes estão se enfrentando no sistema de rodízio. No último fim de semana, a rodada aconteceu em Pato Branco e o Cascavel Handebol/Lanali venceu as duas partidas que disputou.

No primeiro jogo, vitória sobre a Unicesumar/Maringá, por 36 a 19. Já na segunda partida, o time aproveitou para ampliar o saldo de gols e venceu Ibiporã, por 54 a 17. Com estes resultados o time cascavelense confirma a liderança da competição com 100% de aproveitamento; o melhor ataque, com 317 gols; e, a melhor defesa, tendo sofrido 162 gols em oito partidas.