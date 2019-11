Os serviços de topografia na ocupação do Bubas, região do Porto Meira, em Foz do Iguaçu, começaram no dia 31 de outubro e seguem com as medições no interior da comunidade. Este é primeiro passo para o projeto de reurbanização do local, onde vivem cerca de 6 mil pessoas. O plano de trabalho foi anunciado no mês passado pelo prefeito Chico Brasileiro durante audiência pública na Câmara de Vereadores.