Reunião não avança e greve no transporte público de Cascavel continua

Apesar dos esforços do Município de intermediar a relação patrão-empregado para tentar um acordo sobre a greve dos trabalhadores do transporte Público de Cascavel, uma reunião foi realizada nesta segunda-feira (16). As duas partes não chegaram a um acordo e a situação parece que deve ser discutida no âmbito judicial.

Enquanto isso, a Cettrans/Transitar vem acompanhando e avaliando a movimentação desde a madrugada e manterá as linhas prioritárias conforme já divulgado no domingo.

O município viabilizará o cadastro de transporte alternativo para veículos próprios (vans) na Cettrans.

Confira a lista com as linhas de ônibus que estão funcionando e as quantidades de veículos ao lado:

As quantidades que estão em cinza são as que estão em funcionamento:

Sobre o Coronavírus

Foi repassado um check-list com as responsabilidades das duas empresas, que já fazem limpeza diária dos veículos, mas que se comprometeram em acelerar o processo de higienização dos carros e, ainda, na medida do possível, colocar veículos extras para evitar aglomeração de pessoas.

Da parte da Cettrans/Transitar já está sendo disponibilizado álcool gel desde sexta-feira (13) nos terminais, providenciado para o terminal rodoviário e disponibilizado para os agentes do EstaR, além de providenciando o material informativo (banners e faixas para os terminais).

Também intensificou-se orientação para minimizar a circulação das pessoas idosas, que é a faixa etária mais suscetível ao vírus.

Empresas se comprometeram a fazer a parte delas neste momento crítico;