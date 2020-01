Reunião com polícias debaterá tráfego na 277 até o Show Rural

Legenda: PRF em orientação ao trânsito em recente edição do SRC: acesso ao parque onde ocorre pela BR-277

Representantes de polícias rodoviárias e de órgãos de trânsito e segurança vão participar de uma reunião com a direção geral do Show Rural Coopavel. O encontro está agendado para as 14h desta terça-feira, 28, no prédio da administração do evento.

A finalidade é ouvir as autoridades e entender como será o esquema de trânsito neste ano. “Vamos ouvir e ajudar em tudo o que for possível para que, com toda segurança, os visitantes possam chegar e deixar o parque sem problemas”, observa o coordenador geral da mostra de tecnologia Rogério Rizzardi.

De acordo com Rogério, as polícias e órgãos ligados ao trânsito dão enorme contribuição para a realização do evento, hoje um dos três maiores do mundo. “E só temos a agradecer”, afirma o coordenador. O acesso ao parque onde ocorre o evento acontece pela BR-277, um dos principais entroncamentos rodoviários do Paraná. A área do Show Rural Coopavel está a dez quilômetros do centro de Cascavel.

A movimentação no parque começa às 6h. E o encerramento das visitações aos estandes segue, diariamente, até as 18h. O 32º Show Rural Coopavel será aberto oficialmente no dia 2 de fevereiro, às 11h, com missão campal. A abertura e o funcionamento dos estandes dos 650 expositores será de 3 a 7 de fevereiro. A previsão da coordenação é de que 250 mil pessoas, dos mais diferentes cantos do Brasil e também do mundo, prestigiem o evento.

Assessoria