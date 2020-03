Resumo semanal das novelas de 23 a 28 de março de 2020

Julinho e Soraia se casam

Neste sábado em “Éramos seis”, Karine e Soraia se incomodam com a chegada de Lola, e Assad as repreende. Inês exige que Afonso mantenha a paternidade de seu bebê em segredo. Clotilde e Almeida se casam no Uruguai. Um mês se passa. Chega o dia do casamento de Julinho e Soraia. Durvalina se apresenta na rádio e Lola se emociona. Karine, Natália e Soraia desprezam Lola. Inês e Lúcio se casam. Marcelo pede Lili em casamento. Alguns meses se passam. Durvalina vence o concurso da rádio. Lola não gosta da forma como Soraia trata Julinho. Alfredo recebe uma carta. Zeca encontra uma pedra de diamante e pensar em usar com povo. Lúcio é preso em um encontro político. Lola sente saudade de Alfredo.

Éramos seis

Segunda-feira, 23 de março

Lola acredita que não voltará a ver Alfredo. Genu e Inês se desesperam com a prisão de Lúcio. Soraia e Karine destratam Lola. Virgulino e Afonso confrontam Gusmões sobre a situação de Lúcio. Há uma passagem de tempo. Inês dá à luz Leon. Genu, Virgulino e Afonso se empenham em libertar Lúcio. Soraia convence Julinho a pedir que Isabel receba Lola em sua casa. Soraia humilha Lola, e Julinho fica constrangido diante da mãe. Lola parte para São Paulo. Lúcio é libertado. Zeca é ovacionado pelo povo de Itapetininga. Olga se emociona quando Zeca a convida para viajar. Lola conhece Madre Joana na porta de um asilo. Lola chega à casa de Isabel.

Terça-feira, 24 de março

Isabel comemora a presença de Lola. Inês teme a proximidade de Lola e Leon. Olga e Zeca se preparam para sua viagem de navio. Lola se sente desconfortável na casa de Isabel e Felício, e comunica à filha que se mudará para a casa de repouso de Madre Joana. Afonso parte para o Rio de Janeiro em busca de Lola. Olga e Zeca encontram-se com Adelaide e Justina no navio que viajará para a Europa. Candoca convida Emília para ir a Itapetininga. Assad alerta Julinho sobre sua submissão a Soraia. Madre Joana recebe Lola.

Salve-se quem puder

Sábado, 21 de março

Chega o dia da inauguração do restaurante de Micaela e poucos convidados aparecem. Hugo diz a Helena que Micaela fracassou e ela se sente humilhada pelo pai. Mário decide ir para o Brasil junto com Juan.

Segunda-feira, 23 de março

Kyra diz a Alexia que teme que a atriz se apaixone por Renzo novamente. Dominique flagra Renzo com o anel de Alexia. Agnes resolve acompanhar Bia na aula de balé. Helena descobre que Téo passou a noite no Rio de Janeiro com Luna/Fiona.

Terça-feira, 24 de março

Kyra se culpa por se sentir atraída por Alan. Helena acredita que Luna/Fiona está manipulando Téo. Renatinha vê quando Alexia/Josimara chega à Labrador acompanhada de uma mulher e decide investigar.

Quarta-feira, 25 de março

Bia entra para a equipe de Isaac, e Dionice não gosta. Os filhos de Alan zombam da atuação de Petra na novela. Helena incentiva Micaela a viver a paixão que sente por Bruno. Gabi decide ajudar Juan e Mário com a viagem deles para o Brasil. Renatinha descobre que Kyra está viva.

Quinta-feira, 26 de março

Gabi liga para a avó, Dulce, acertando a ida de Juan e Mário para moraram com ela em São Paulo. Renatinha obriga Kyra a escrever uma carta de despedida para Rafael, pedindo ao ex-noivo que fique com a secretária. Renzo flagra Alexia/Josimara mexendo em seus pertences.

Sexta-feira, 27 de março

Helena visita Úrsula na casa de Neusa, avó da jovem, e constata que ela voltou a ficar dependente de medicação. Téo pede Luna/Fiona em namoro durante o jantar em família, provocando Helena.

Sábado, 28 de março

Renzo comenta com Lúcia que está interessado em Alexia/Josimara. Hugo desconfia das saídas de Helena. Dominique descobre que uma das testemunhas do assassinato de Vitório está viva e persegue a moça.

Amor de mãe

Sábado, 21 de março

Nicete apoia Verena. Danilo e Camila discutem, e Thelma vibra. Álvaro descobre segredo de Benjamim e planeja usar o fato contra Davi. Lídia resiste à bebida e continua seu tratamento. Álvaro chantageia Davi e ameaça prender Benjamim.

Fina Estampa

Segunda-feira, 23 de março

Griselda ajuda Renê a trocar o pneu do carro. Tereza Cristina insiste que seu jardim esteja iluminado durante o jantar para Patrícia. Crô, então, resolve chamar o “Marido de Aluguel”. Renê se surpreende ao reencontrar Griselda e Tereza Cristina pergunta de onde os dois se conhecem.

Terça-feira, 24 de março

Griselda procura Celeste. Antenor devolve a moto para Rafael e pede sua ajuda para continuar mantendo a história para Patrícia. Griselda repreende Antenor por tê-la destratado na faculdade.

Quarta-feira, 25 de março

Paulo e Esther são ovacionados na passarela após o desfile. Tereza Cristina repreende Renê Júnior. Baltazar se enfurece ao ver Solange na televisão e Celeste tenta defender a filha. Antenor pensa em encontrar uma pessoa para fingir ser sua mãe.

Quinta-feira, 26 de março

Antenor pede dinheiro emprestado a Rafael para contratar Mirna. Renê discute com Tereza Cristina e decide contratar Vanessa para contrariá-la. Patrícia ouve Antenor conversando com Daniel sobre Mirna. Vilma é assaltada e dois homens levam seu táxi.

Sexta-feira, 27 de março

Crô recebe uma visita misteriosa em sua casa. Um curto-circuito deixa o Le Velmont às escuras e Renê resolve procurar Griselda. Paulo fala para Esther que a apoiará em sua decisão de ter um filho. Antenor entra em pânico quando vê Renê em sua casa.

Sábado, 28 de março

Guaracy chega ao Le Velmont e Renê é simpático com ele. Celeste conta a Tereza Cristina que Baltazar foi atropelado. Guaracy beija Griselda, que o expulsa de sua casa. Renê decide mandar flores para Griselda.