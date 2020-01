Resumo das novelas do dia 9 de janeiro de 2020

Cida ameaça delatar Leila para Lígia

Em “Malhação”, Cida exige que Leila se afaste de Filipe e ameaça delatar a irmã para Lígia. Guga confronta Max. Jaqueline e Fafi convidam Anjinha para sua chapa. Rita e Raíssa prometem ajudar na divulgação da campanha de Jaqueline. Max inventa para Aloísio que Serginho quer pedir desculpas pelo ocorrido. Serginho é afastado da gerência da loja. Milena e Daniel insistem para que Lígia vá à festa da ONG de Madureira. Helen relata a Marco o resultado da perícia da lista de policiais feita por Zé Carlos. Rita e Filipe discutem sobre o caso de Serginho.

Éramos seis

Isabel tenta conversar com Clotilde. Lúcio se machuca durante a fuga e Tião o ajuda. Alfredo provoca Carlos durante seu discurso no jantar. Zeca procura Neves na pensão. Candoca lembra de Justina. Emília fica perturbada com os desenhos de Justina. Lúcio tenta explicar seu machucado e Virgulino desconfia. Zeca descobre que foi enganado por Neves. Almeida explica sua situação para Clotilde, que se desespera. Genu estranha a irritação de Lola ao comentar que Afonso poderia namorar Clotilde. Isabel finge ser uma cliente e vai ao escritório de Felício. Clotilde sobe na torre do sino, e Padre Venâncio a encontra.

Bom Sucesso

Patrícia confessa que Diogo a contratou para forjar um romance com Marcos. Diogo avisa para Alice que seu livro não será publicado. Diogo manda Nana demitir Mário. Paloma agride Diogo, ao saber que ele destratou a filha. Diogo oferece dinheiro a Pessanha para atentar contra Paloma. Pessanha avisa a Diogo que aceita a proposta para tirar a vida de Paloma. Marcos pergunta a Gisele se ela aceita ajudá-lo a derrubar Diogo.

Amor de mãe

Raul conhece Marconi. Daisy dá a Sandro uma mala de Kátia. Wesley filma Belizário recebendo dinheiro de Álvaro. Davi inicia seu projeto de coleta seletiva na escola de Camila, e Eunice os observa. Durval encontra Jane, que insinua que Thelma tem um segredo. Oliveira presenteia Lurdes. Dalto confessa a Wesley que se uniu ao esquema corrupto de Belizário. Sandro encontra um antigo caderno de Kátia e conta para Lurdes. Vinícius chega ao Brasil. Magno é libertado.

SBT

As aventuras de Poliana

Jeff fica furioso por Gleyce ter ajudado Mosquito. Arlete e sua família se mudam para a mansão. Raquel e seus amigos encurralam a falsa Dark Lady. Ruth e Helô verificam as câmeras de segurança e descobrem que foi Letícia quem distribuiu as maçãs podres aos professores. Após ler a carta de Alice, Marcelo chama Luisa para conversar e compartilha com ela uma importante descoberta.

Cúmplices de um resgate

A vilã mostra o documento falso e Raul passa a acreditar na mulher. Regina diz que deveria ser a tutora da herança de Isabela. Raul diz que ela não deve se preocupar, pois será o tutor sozinho de Isabela, que era a vontade de Orlando. Regina fica irritada, mas disfarça. Regina manda Vargas levar Isabela de volta para o Vilarejo. Dinho tenta se vestir como Fausto para chamar a atenção de Helena.

RECORD

Amor sem igual

Donatella fica irritada com a atitude de Tobias diante de Ramiro e o humilha. Furacão recebe o apoio de Duplex. Poderosa ajuda Maria Antônia nos afazeres. Miguel termina os últimos reparos em sua casa. Caio tem um bom desempenho na Bras Esportes. Tobias fala com seus funcionários. Olympia briga com Donatella enquanto Ioná sorri. Wesley dá aula de dança na casa dos idosos. Serena serve comida para Bibiana. No sítio de Oxente, Pedro Antônio ensina Fernanda a ordenhar uma vaca.

O rico e Lázaro

Nebuzaradã, irritado, diz que Asher deve morrer, pois atentou contra sua vida. O rei não dá ouvidos e diz que o lobo de Judá agora é de Aksumai. Asher não aguenta mais e cai no chão, muito tonto. Nebuzaradã se aproxima e conta para ele que quem matou seu pai foi Zac. Asher fica atordoado, mas desmaia. Zac fica tenso ao perceber que Nebuzaradã pode ter revelado seu segredo.