Resumo das novelas do dia 8 de novembro de 2019

Yohana desconfia do comportamento de Camilo com Vivi

Em “A dona do pedaço”, Amadeu desiste de defender Jô. Kim reclama de Vivi aceitar os caprichos de Camilo. Abel pede Britney em casamento. Agno contrata Zé Hélio. Téo e Kim falam de Camilo para Yohana, que desconfia do comportamento do parceiro com Vivi. Camilo avisa a Álvaro que Amadeu abandonou o caso de Jô. Zé Hélio pede demissão e Fabiana fica furiosa. Jô conversa com Tibério, seu novo advogado. Agno acerta seu plano com Bernardo. Fabiana contrata Bernardo. Tibério alerta Jô para os riscos de seu plano para se livrar da condenação.

Malhação

Rita tenta consolar Serginho. Meg diz a Lígia que não quer mais saber de Beto. Rui conversa com Rita sobre Nina. Regina afirma a Guga que conversará com Max. Rita reclama para Anjinha, Jaqueline e Raíssa sobre a pressão que Rui está fazendo contra ela. Filipe se surpreende quando Leila afirma que ela o tem como um grande amigo. Lígia vê Rui próximo a Nina e aborda o rapaz.

Éramos seis

Lola cuida de Júlio. A parteira avalia a barriga de Olga. Olga se irrita quando Zeca diz que chamou Justina para ficar em sua casa. Júlio discute com Alfredo. Assad ameaça Soraia, que afirma não querer ir ao seu casamento. Clotilde se irrita quando Maria insiste que ela vá para São Paulo. Julinho decide ir com Lili ao clube. Almeida se preocupa quando Júlio diz que vai ao cabaré. Marcelo convence Carlos a encontrar com ele no clube. Lola chega à loja, e Almeida se surpreende. Alfredo vê Júlio dançando com Marion.

Bom Sucesso

Sofia filma Marcos resgatando Peter. Marcos e Sofia levam Paloma e Peter para casa. Tonho não gosta de ver Waguinho ajudando Lulu. Alice estranha quando Ramon conta que está fazendo aula de dança com Francisca. Gabriela e Alice não gostam da presença de Marcos em casa. Sofia promete ajudar Marcos a conquistar Paloma. Ramon confessa a Francisca que ainda está ligado a Paloma. Marcos mostra a Paloma a cabana que construiu com a ajuda de Sofia, e diz que o lugar será especial para eles. Paloma beija Marcos.

SBT

As aventuras de Poliana

Durval conta a todos que Poliana é filha de OTTO e irá passar a morar com ele. Sara diz a Pendleton que Ester encontrou a passagem secreta para o laboratório em seu quarto. Antônio acusa Roger de ter ido a casa de Glória sem seu consentimento. Luisa diz a Poliana que irá lutar pela sua guarda a todo custo. Pendleton diz a Ester que Poliana irá morar com eles a partir então, e as duas irão conviver como irmãs. Luisa decide acompanhar Poliana, e muda-se para a casa de Pendleton com a sobrinha.

Cúmplices de um resgate

Rebeca conta pra Helena sobre a apresentação da banda «Manuela e Seus Amigos». Helena fica surpresa, pois não foi avisada e decide ir ao vilarejo para resolver isso. Meire acha que Joaquim roubou casas, após vê-lo mancar. No vilarejo, Isabela decide que tentar conseguir a cantar, assim como Manuela. Fiorina ainda está preocupada, pois o dinheiro não é suficiente para pagar as contas da sorveteria. Flávia vai até a igreja e se confessa com tio, que é o padre. Ela revela que está apaixonada por um evangélico. Meire vê os C1R com jaquetas e acha que são roubadas.

RECORD

Topíssima

Andrea se irrita com Sem Noção. Zeca estranha o comportamento de Fernando. Beatriz lembra de Sophia e Lara brigando. André anota o endereço de Thaís. Bruno pede liberação para Sophia ir ao enterro da mãe. Andrea sente a falta de Sophia. Dagoberto fica triste ao perceber o ódio de Mão de Vaca. Thaís diz para André que irá pedir a guarda definitiva de Jade para que elas deixem o país. Beatriz chama Paulo Roberto em sua sala. Ela pergunta como dirá ao filho que o próprio pai é um bandido.

O rico e Lázaro

Joel implica com Lior no alojamento dos escravos. Preso no calabouço, Asher pensa em Joana. Hurzabum retorna para a casa de Rebeca e diz não ter encontrado Shag-Shag. Sadraque dorme no corredor para tentar achar o vulto. Nicolau, Zac e Absalom voltam para casa sem encontrarem Chaim. Nebuzaradã tem um pesadelo. Neusta flagra Joaquim deitado ao lado de Edissa. Ravina permite que Hurzabum permaneça em sua casa. Fassur vai até a casa de Elga e avisa que Chaim foi encontrado morto.